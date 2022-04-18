Столичные службы заменят деформационные швы на 64 мостовых сооружениях

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Городские службы проведут замену деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. При этом столичные службы проведут армирование и бетонирование переходных зон после разбора конструкций старых деформационных швов и установки новых, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что в Москомархитектуре подготовили архитектурные концепции семи мостов, которые могут стать новыми символами города.

Четыре из представленных мостов будут расположены в активно развивающемся районе Хорошево-Мневники, еще три — через Москву-реку (на юге, северо-западе и в центре).