Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные службы заменят деформационные швы на 64 мостовых сооружениях

Араз Салехов

Город
Столичные службы заменят деформационные швы на 64 мостовых сооружениях
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Городские службы проведут замену деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. При этом столичные службы проведут армирование и бетонирование переходных зон после разбора конструкций старых деформационных швов и установки новых, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что в Москомархитектуре подготовили архитектурные концепции семи мостов, которые могут стать новыми символами города.

Четыре из представленных мостов будут расположены в активно развивающемся районе Хорошево-Мневники, еще три — через Москву-реку (на юге, северо-западе и в центре).

Читайте также:
Мосты Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте