Москомархитектура: Семь новых мостов появятся в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В Москомархитектуре подготовили архитектурные концепции семи мостов, которые могут стать новыми символами города. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Отличительной чертой каждого моста в Хорошево-Мневниках будет наличие элементов красного цвета. Например, из района Филевский Парк теперь можно будет быстро добраться до станции метро «Мневники», о чем очень просили местные жители. Все пешеходные мосты будут комфортны для передвижения маломобильных групп населения, — отметил он.

Четыре из предоставленных мостов будут расположены в активно развивающемся районе Хорошево-Мневники, еще три — через Москва-реку (на юге, северо-западе и в центре), говорится в релизе.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании концепции семи новых мостов через Москву-реку.

По его словам, четыре моста будут построены в районе Хорошево-Мневники. Там появятся велопешеходные мосты на улицу Островную и в сторону парка Фили, а также автомобильные мосты на улицы Новозаводскую и Мясищева.