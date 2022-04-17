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Собянин сообщил о создании концепций семи новых мостов через Москву-реку

Александр Афонин

Город
Собянин сообщил о создании концепций семи новых мостов через Москву-реку
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Островная улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 апреля.

— Каждый объект получился уникальным. На улицу Новозаводскую, например, будет идти мост-«парус» всего с одним пилоном. Он станет украшением Мневниковской поймы, — рассказал глава города.

Видео: Telegram / Сергей Собянин

Собянин добавил, что четыре моста будут построены в районе Хорошево-Мневники. Там появятся велопешеходные мосты на улицу Островную и в сторону парка Фили, а также автомобильные мосты на улицы Новозаводскую и Мясищева.

Автомобильный мост, который возведут в створах Берегового и Причального проездов, соединит Шелепиху и Филевский парк. С одной его стороны организуют велодорожку, а с другой — пешеходную зону.

Еще пешеходные мосты появятся в Нагатинском затоне и в Якиманке — через Водоотводной канал. Это станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и ГЭС-2, написал Собянин.

До этого Собянин рассказал об оборудовании причалов в Москве. По его словам, уже летом в столице начнет работу регулярный водный транспорт.

Глава города отметил, что новые причалы будут двух типов: большие — 16 метров и малые — 10 метров. Он добавил, что благодаря конструкции в основании они смогут подстроиться под разные уровни воды. При этом каждый причал сможет принимать два судна одновременно, что позволит сократить время в пути.

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