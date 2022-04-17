Сергей Собянин рассказал об оборудовании столичных причалов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Оборудование причалов является важнейшим этапом перед запуском речных маршрутов. Об этом в воскресенье, 17 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, уже летом в столице начнет работу регулярный водный транспорт. Глава города отметил, что новые причалы будут двух типов: большие — 16 метров и малые — 10 метров. Он добавил, что благодаря конструкции в основании они смогут подстроиться под разные уровни воды. При этом каждый причал сможет принимать два судна одновременно, что позволит сократить время в пути.

— Часть причалов оборудована инновационной зарядкой, которая в любое время года будет заряжать электросудно всего за несколько минут. Каждый будет оборудован современными системами сервиса для пассажиров, местами для велосипедов и самокатов, — написал мэр в своем Telegram-аккаунте.

Видео: Telegram / Сергей Собянин

Собянин подчеркнул, что причалы для удобства маломобильных граждан будут иметь широкие проходы и пандусы и будут работать в течение круглого года, как и электросуда.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице в этом году капитально отремонтируют пять причалов.