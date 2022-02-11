Пять столичных причалов капитально отремонтируют в этом году

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Россия, Москва, причал Сетунь Карта всех событий

В столице капитально отремонтируют пять причалов за 2022 год. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов. На причалах «Сетунь», «Фили», «Андреевский», «Кутузовский» работы стартуют осенью, после закрытия навигации, — рассказал он.

По его словам, специалисты начнут ремонтировать причал «Северный стадион «Лужники» уже в мае. Из-за этого он будет недоступен для судоходства. Будет обновлено гранитное мощение причалов, парапеты, ступени, лестничные площадки. Также на причалах восстановят бетонные поверхности, укрепят дно причалом и заменят отбойные устройства.

Бирюков напомнил, что в 2021 году были очищены 26 причалов и углубили акватории еще шести.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт дома № 11 (дом Реввоенсовета) в Большом Ржевском переулке столицы завершится в мае. Здание до революции было доходным домом и построено по проекту архитектора Михаила Мухина. В 1929 году Лев Троцкий поручил сделать его зданием Реввоенсовета. Также в нем жила жена Михаила Булгакова Елена Шиловская, ставшая прототипом главной героини в его культовом романе «Мастер и Маргарита».