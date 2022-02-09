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Капремонт дома Реввоенсовета в центре Москвы завершится в мае

Михаил Алимов

Город
Капремонт дома Реввоенсовета в центре Москвы завершится в мае
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большой Ржевский переулок, 11 Карта всех событий

Капитальный ремонт дома № 11 (дом Реввоенсовета) в Большом Ржевском переулке столицы завершится в мае. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта.

— Завершается комплексный капитальный ремонт жилого дома, расположенного в Большом Ржевском переулке. В рамках столичной программы капремонта жилого дома на объекте проведены работы, благодаря которым восстановлены технические характеристики дома, а также его исторический портрет. Весь комплекс работ планируется завершить в мае, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Здание до революции было доходным домом и построено по проекту архитектора Михаила Мухина. В 1929 году Лев Троцкий поручил сделать его зданием Реввоенсовета. Также в нем жила жена Михаила Булгакова Елена Шиловская, ставшая прототипом главной героини в его культовом романе «Мастер и Маргарита».

До этого специалисты завершили капитальный ремонт исторического здания в Мещанском районе Москвы. Дом является объектом культурного наследия и располагается по адресу улица Кузнецкий Мост, дом 19, строение 1. Здание было построено в 1886 году.

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