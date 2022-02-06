В Москве завершился капремонт доходного дома с магазинами князя А. Г. Гагарина

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улица Кузнецкий Мост, дом 19, строение 1. Карта всех событий

Специалисты завершили капитальный ремонт исторического здания в Мещанском районе Москвы.

Дом является объектом культурного наследия и располагается по адресу улица Кузнецкий Мост, дом 19, строение 1.

Здание было построено в 1886 году.

В рамках работ специалисты привели в порядок декоративные элементы на фасаде, восстановили тяги, обновили выветренные швы, заменили оконные блоки и расчистили метлахскую плитку, которая долгое время лежала под керамогранитным покрытием.

Крыша дома также подверглась тщательному ремонту. На чердаке рабочие уложили минераловатные плиты и обновили часть стропил.

В рамках ремонта в доме также обновили инженерные системы и поменяли сети электрического снабжения, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне на северо-востоке столицы завершилась реконструкция торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европолис», расположенного во втором корпусе дома № 211 на проспекте Мира. Об этом в среду, 2 февраля, заявил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.