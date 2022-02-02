Реконструкция торгово-развлекательного комплекса завершилась на северо-востоке Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Мира, 211к2 Карта всех событий

На северо-востоке столицы завершилась реконструкция торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европолис», расположенного во 2 корпусе дома № 211 на проспекте Мира. Об этом в среду, 2 февраля, заявил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В ходе реконструкции были обновлены эскалаторы, модернизированы атриумы, фуд-корт и многозальный кинотеатр. Также установлено дополнительное освещение торговых галерей. Помимо этого, обновлен главный вход в торговый центр со стороны проспекта Мира, организованы новые входы, улучшена организация потоков посетителей. Кроме того, фасады здания облицованы новыми панелями контрастных цветов и витражами, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Работы проводились без закрытия ТРК. Его площадь осталась такой же — 242,6 тысячи квадратных метров. Реконструкция проходила в два этапа. Сначала работы велись на участке площадью 141,6 тысячи квадратных метра, а еще 71 тысячу обновили во время второго этапа.

В сентябре сообщалось, что для поиска инвестора на строительство большого торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Косино-Ухтомском объявят конкурс. Для строительства ТРК инвестору выделят земельный участок площадью 1,44 гектара. При этом площадь будущего центра составит 37 тысяч 565 квадратных метров.