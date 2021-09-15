Торгово-развлекательный центр построят в столичном районе Косино-Ухтомский

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

Для поиска инвестора на строительство большого торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Косино-Ухтомском объявят конкурс. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение об утверждении стартовых условий открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99 процентов доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Лухмановская 2» (ВАО), — цитирует пресс-служба ответственного секретаря ГЗК Анастасию Пятову.

По ее словам, для строительства ТРК инвестору выделят земельный участок площадью 1,44 гектара. При этом площадь будущего центра составит 37 тысяч 565 квадратных метров.

14 сентября сообщалось, что торгово-офисный комплекс построят в Коммунарке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Строительные работы будут проходить в поселении Сосенском.

По словам Пятовой, инвестор сможет арендовать участок для строительства комплекса сроком на шесть лет. Уточняется, что участок застройки будет расположен на пересечении Бачуринской и Фитаревской улиц. Общая площадь территории для строительства составит свыше 0,67 гектара.