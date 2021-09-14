Торгово-офисный комплекс появится в Коммунарке

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица Карта всех событий

Торгово-офисный комплекс построят в Коммунарке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Строительные работы будут проходить в поселении Сосенском.

По словам ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии столицы Анастасии Пятовой, инвестор сможет арендовать участок для строительства комплекса сроком на шесть лет. Уточняется, что участок застройки будет расположен на пересечении Бачуринской и Фитаревской улиц. Общая площадь территории для строительства составит свыше 0,67 гектара.

Пятова подытожила, что совокупная площадь будущего объекта составит около 35 тысяч квадратных метров.

В случае удачной реализации проекта в торговом центре получится организовать 1750 новых мест приложения труда.

В настоящее время часть земельного участка занимает наземная парковка.

До этого стало известно, что земельный участок в Москве в районе Косино-Ухтомский выставят на продажу для строительства торгово-развлекательного центра. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). В ведомстве отметили, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, подтвердила изменения в правилах землепользования и застройки по адресу Каскадная улица, около владения 19.