Торгово-офисный комплекс появится в Коммунарке
Торгово-офисный комплекс построят в Коммунарке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
Строительные работы будут проходить в поселении Сосенском.
По словам ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии столицы Анастасии Пятовой, инвестор сможет арендовать участок для строительства комплекса сроком на шесть лет. Уточняется, что участок застройки будет расположен на пересечении Бачуринской и Фитаревской улиц. Общая площадь территории для строительства составит свыше 0,67 гектара.
Пятова подытожила, что совокупная площадь будущего объекта составит около 35 тысяч квадратных метров.
В случае удачной реализации проекта в торговом центре получится организовать 1750 новых мест приложения труда.
В настоящее время часть земельного участка занимает наземная парковка.
До этого стало известно, что земельный участок в Москве в районе Косино-Ухтомский выставят на продажу для строительства торгово-развлекательного центра. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). В ведомстве отметили, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, подтвердила изменения в правилах землепользования и застройки по адресу Каскадная улица, около владения 19.