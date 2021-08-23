Участок в Косино-Ухтомском выставят на торги для возведения торгового центра

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Земельный участок в Москве в районе Косино-Ухтомский выставят на продажу для строительства торгово-развлекательного центра. Об этом рассказали в понедельник, 23 августа, в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В ведомстве отметили, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), глава которой мэр столицы Сергей Собянин, подтвердила изменения в правилах землепользования и застройки по адресу Каскадная улица, около владения 19.

— На земельном участке ориентировочной площадью около 0,68 га планируется построить объект торговли с общепитом суммарной площадью до семи тыс. 480 кв. м, — заявила председатель комитета Анастасия Пятова.

Руководитель ведомства подчеркнула, что землю для реализации проекта продадут на публичных торгах. Сейчас земельный участок не застроен.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на заседании Штаба по реализации проектов комплексного развития территорий определили план реорганизации бывшей промышленной зоны в Зюзине на юго-западе столицы.