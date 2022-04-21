Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве завершили подготовку причалов и набережных к старту навигации

Георгий Соланович

Город
В Москве завершили подготовку причалов и набережных к старту навигации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля. <...> После зимы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, — пояснил заммэра.

Бирюков также добавил, что рабочие заменили старые причальные отбойникки, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, а также обновили разметку линий ограничения и указателей движения на посадку и высадку.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание было уделено подготовке Северного речного вокзала — сейчас его причалы могут принять 34 судна.

До этого Бочкарев заявил, что городские службы подготовили коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, к открытию навигации.

Читайте также:
Петр Бирюков Москва Порты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте