В Москве завершили подготовку причалов и набережных к старту навигации

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Специалисты завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля. <...> После зимы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, — пояснил заммэра.

Бирюков также добавил, что рабочие заменили старые причальные отбойникки, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, а также обновили разметку линий ограничения и указателей движения на посадку и высадку.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание было уделено подготовке Северного речного вокзала — сейчас его причалы могут принять 34 судна.

До этого Бочкарев заявил, что городские службы подготовили коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, к открытию навигации.