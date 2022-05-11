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ГИБДД: 240 пьяных водителей выявлено за праздничные дни

Елена Самойлова
Происшествия
ГИБДД: 240 пьяных водителей выявлено за праздничные дни
Фото: Pixabay

В период с 7 по 10 мая сотрудники Госавтоинспекции поймали 240 водителей с признаками опьянения. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным ведомства, за указанный период зафиксировано 110 случаев с установленным состоянием опьянения. Кроме того, 124 автомобилиста отказались от процедуры освидетельствования.

Еще четверо управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, будучи лишенными права управления за такие же нарушения.

Ранее сообщалось о том, что на минувшей неделе с 4 по 11 мая на столичных дорогах зарегистрировано 12 ДТП с участием мототранспорта и 10 случаев — с участием велотранспорта.

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