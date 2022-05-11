Более десяти аварий с участием мотоциклов произошло на минувшей неделе в Москве

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На минувшей неделе зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и 10 случаев — с участием велотранспорта. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Всего с 4 по 10 мая на столичных дорогах произошло 124 ДТП. В результате семь человек погибли, а пострадали — 149, в том числе и 14 несовершеннолетних.

Самым аварийным днем стала пятница — в этот день произошло 28 ДТП, а наименьшее количество аварий зарегистрировано в субботу — 10 случаев.

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Чаще всего причинами произошедшего становились столкновения транспорта — 61 случай от всех аварий. Происходили и наезды на пешеходов — их было 28.

— При этом почти 90 процентов происшествий произошли вне зоны действия пешеходных переходов, — отметили в Госавтоинспекции.

Также в ГИБДД посоветовали мотоциклистам избегать рискованных маневров и надевать защитную экипировку, а пешеходам — не переходить проезжую часть в неподходящих для этого местах и соблюдать осторожность.

На позапрошлой неделе с 25 апреля по 3 мая в ДТП пострадали более 190 человек.