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Более 190 человек пострадали в ДТП на минувшей неделе

Елена Самойлова
Происшествия
Более 190 человек пострадали в ДТП на минувшей неделе
Фото: Госавтоинспекция Москвы

На минувшей неделе в авариях пострадали 196 человек, в том числе 26 несовершеннолетних. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Всего на неделе с 25 апреля по 3 мая на дорогах столицы зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека.

Среди зарегистрированных случаев ДТП чаще всего происходили столкновения автомобилей и наезды на пешеходов — по 69 случаев.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самым аварийным днем стал четверг — в этот день зафиксировано 39 аварий и наибольшее количество наездов на пешеходов. Отмечается, что зачастую это происходило около переходов.

Наиболее безопасными днями стали 1 и 3 мая — в эти дни произошло по 11 случаев ДТП, заключили в ведомстве.

На позапрошлой неделе — с 18 по 24 апреля — произошло 11 ДТП с участием мотоциклистов.

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