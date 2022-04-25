Более десяти ДТП с участием мотоциклистов произошло на минувшей неделе

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На неделе с 18 по 24 апреля произошли 11 аварий с участием мототранспорта. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

— Водителям на заметку: будьте предельно бдительны, проезжая вблизи жилых кварталов и парков, ведь с наступлением тепла на улицах города все чаще будут появляться мотоциклисты и велосипедисты, — предупредили в Госавтоинспекции.

Кроме того, в сообщении напомнили мотоциклистам о том, чтобы они не забывали об экипировке и соблюдали правила безопасности при совершении маневров.

Всего на минувшей неделе на дорогах столицы зарегистрировано 140 ДТП. По данным ГИБДД, в результате аварий погибли 6 человек и еще 148 получили ранения. Среди пострадавших есть 12 несовершеннолетних.

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Чаще всего происходили столкновения транспорта: 62 раза. Еще 51 ДТП произошло из-за наезда на пешеходов. При этом лишь в 30 процентах подобных случаев прохожие соблюдали правила дорожного движения.

В пресс-службе отметили, что самый аварийный день минувшей недели — среда. Так, на середину недели пришлось 27 происшествий. Наименее аварийными днями недели стали четверг и воскресенье: в эти дни произошло по 16 ДТП.

24 апреля на дублере Симферопольского шоссе водитель ВАЗ-2109 наехал на женщину, которая скончалась от полученных повреждений на месте. На участке, где случился дорожный инцидент, отсутствует возможность перехода дороги по установленным правилам.