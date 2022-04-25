ВАЗ-2109 насмерть сбил женщину-пешехода в Щербинке

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

На дублере Симферопольского шоссе в Москве около дома номер 7 водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2109» совершил наезд на женщину-пешехода, которая скончалась от полученных повреждений на месте инцидента. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По неустановленным на данный момент причинам, женщина в момент происшествия находилась на проезжей части. В месте, где случился дорожный инцидент, отсутствует возможность перехода дороги по установленным правилам.

На вид погибшей порядка 40 лет, ее личность в настоящее время устанавливается сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГАИ в своем Telegram-канале.

Водитель отечественного транспортного средства, сбивший женщину, вызвал медицинские службы после ДТП. В настоящий момент на месте инцидента работают следователи, оперативники и сотрудники ГИБДД, их цель — установить все обстоятельства произошедшего.

Накануне из-за серьезного ДТП на трамвайных путях было парализовано движение трамваев по маршруту №7.