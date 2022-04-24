Трамваи маршрута № 7 задерживаются в центре Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

На Лесной улице в районе остановки «Миусское депо» задерживаются трамваи № 7. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 24 апреля.

Задержка произошла из-за ДТП на путях, теперь маршрут трамвая временно изменен. В Telegram-канале Дептранса горожан попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До этого трамваи № 9 и 50 задерживались на улице Образцова из-за аварии на путях. ДТП произошло в районе остановки «Улица Образцова».

Также на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием двух автомобилей, что привело к задержке трамваев нескольких маршрутов. ДТП случилось на путях в районе остановки «Душинская улица».

Из-за инцидента задерживались трамваи № 12, 38 и 46. Позже движение трамваев на шоссе Энтузиастов удалось восстановить.