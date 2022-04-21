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Трамваи ряда маршрутов задерживаются из-за ДТП на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Трамваи ряда маршрутов задерживаются из-за ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Душинская улица Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов произошла авария с участием двух автомобилей, что привело к задержке трамваев нескольких маршрутов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что ДТП случилось на путях в районе остановки «Душинская улица». Из-за инцидента задерживаются трамваи № 12, 38 и 46. Позже в ведомстве уточнили, что движение трамваев на шоссе Энтузиастов удалось восстановить.

По аналогичной причине произошел сбой в движении трамваев № 9 и 50. ДТП случилось на путях в районе остановки «Улица Образцова». Вскоре движение трамваев удалось восстановить.

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