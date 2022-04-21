Два трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на улице Образцова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Образцова Карта всех событий

Трамваи № 9 и 50 задерживаются на улице Образцова из-за аварии на путях. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло в районе остановки «Улица Образцова».

Вскоре движение трамваев удалось восстановить.

— Восстановлено движение трамваев на улице Образцова, — сообщили в Telegram-канале дептранса.

Накануне, 20 апреля, трамвайные маршруты №2, 13 и 36 задерживались на Открытом шоссе. Причиной стала авария двух автомобилей на путях.