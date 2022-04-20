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Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Открытом шоссе

Юлия Курганова

Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Открытом шоссе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На Открытом шоссе в районе остановки «Монтажная улица» из-за аварии двух машин на путях задерживаются трамваи № 2, 13 и 36. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Позже стало известно, что что движение трамваев было восстановлено.

Во вторник, 19 апреля, на Покровском бульваре в районе остановки «Покровские ворота» из-за ДТП на путях задерживались трамваи. Изменения в расписании коснулись трамвайных маршрутов № А, 3, 39.

До этого три трамвайных маршрута задерживались из-за ДТП на Семеновской площади. Изменения в расписании коснулись трамвайных маршрутов № 11, 12, 34.

Ранее в этот же день два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Лефортовском мосту недалеко от остановки «Лефортовская набережная», из-за этого задерживались трамваи № 37, 45 и 50. Позже движение трамваев восстановили.

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