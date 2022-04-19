Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Покровском бульваре
На Покровском бульваре в районе остановки «Покровские ворота» из-за ДТП на путях задерживаются трамваи. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Изменения в расписании коснулись трамвайных маршрутов № А, 3, 39.
— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что движение трамваев было восстановлено.
До этого три трамвайных маршрута задерживались из-за ДТП на Семеновской площади. Изменения в расписании коснулись трамвайных маршрутов № 11, 12, 34.
Ранее в этот же день два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Лефортовском мосту недалеко от остановки «Лефортовская набережная», из-за этого задерживались трамваи № 37, 45 и 50. Позже движение трамваев восстановили.
17 апреля аналогичная ситуация произошла на северо-востоке столицы. На улице Стромынке около остановки «Трамвайное депо имени Русакова» задерживались трамваи № 4пр, 7 и 13 из-за застрявшего на путях автомобиля.