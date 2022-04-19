Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Семеновской площади

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Семёновская площадь Карта всех событий

На Семеновской площади в районе остановки «Метро Семеновская» из-за ДТП на путях задерживаются трамваи. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что изменения в расписании коснулись трамвайных маршрутов № 11, 12, 34.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении дептранса.

Спустя 15 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

Ранее в этот же день два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Лефортовском мосту недалеко от остановки «Лефортовская набережная», из-за этого задерживаютсятрамваи № 37, 45 и 50. Позже движение трамваев на Лефортовском мосту восстановили.