Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Семеновской площади

Елена Самойлова

Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Семеновской площади
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Семёновская площадь Карта всех событий

На Семеновской площади в районе остановки «Метро Семеновская» из-за ДТП на путях задерживаются трамваи. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что изменения в расписании коснулись трамвайных маршрутов № 11, 12, 34.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении дептранса.

Спустя 15 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

Ранее в этот же день два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Лефортовском мосту недалеко от остановки «Лефортовская набережная», из-за этого задерживаютсятрамваи № 37, 45 и 50. Позже движение трамваев на Лефортовском мосту восстановили.

Читайте также:
изменение в расписании ДТП расписание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте