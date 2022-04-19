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Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Лефортовском мосту

Елена Самойлова

Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на Лефортовском мосту
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лефортовский мост Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Лефортовском мосту. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла недалеко от остановки «Лефортовская набережная». Из-за этого трамваи № 37, 45 и 50 задерживаются.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении дептранса.

17 апреля аналогичная ситуация произошла на северо-востоке столицы. На улице Стромынке около остановки «Трамвайное депо имени Русакова» задерживались трамваи № 4пр, 7 и 13 из-за застрявшего на путях автомобиля.

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