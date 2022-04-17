Три трамвайных маршрута задерживаются на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

На улице Стромынке около остановки «Трамвайное депо имени Русакова» задерживаются трамваи № 4пр, 7 и 13. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 17 апреля.

— На улице Стромынке в районе остановки «Трамвайное депо имени Русакова» из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 4пр, 7 и 13, — говорится в сообщении.

Причиной задержки стал оказавшийся на путях автомобиль. Жителей столицы призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Вскоре специалистам удалось восстановить движение трамваев на улице Стромынке, передает дептранс.

Накануне стало известно, что трамвайные маршруты № 13, 36 и 46 задерживались на проспекте Буденного в районе остановки «5-я улица Соколиной Горы». Позже сообщалось, что движение по маршрутам возобновлено.

До этого, 15 апреля, произошла задержка вагонов на двух трамвайных маршрутах на Лесной улице из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Спустя около получаса движение трамваем возобновили.