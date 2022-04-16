Три трамвайных маршрута задерживаются на проспекте Буденного

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Россия, Москва, проспект Будённого Карта всех событий

На проспекте Буденного, в районе остановки «5-я улица Соколиной Горы», задерживаются трамваи № 12, 36 и 46. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На проспекте Буденного, в районе остановки «5-я улица Соколиной Горы», задерживаются трамваи № 12, 36 и 46, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные маршруты временно изменены. Жителей города призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже стало известно, что движение маршрутов № 12, 36 и 46 удалось восстановить.

Накануне, 15 апреля, два трамвайных маршрута задерживались на Лесной улице из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Спустя около получаса движение трамваем возобновили.

14 апреля три трамвайных маршрута задерживались на Симферопольском бульваре из-за произошедшего ДТП. Вскоре движение было восстановлено.