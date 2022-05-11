Водитель сбил четверых школьников на переходе в Нижегородской области

Фото: Вечерняя Москва

Водитель протаранил переходивших дорогу по «зебре» четверых школьников в городе Выксе Нижегородской области. Об этом стало известно в среду, 11 мая.

Виновником ДТП оказался 18-летний Илья Азин. Троих из сбитых им подростков госпитализировали. У 14-летней девочки диагностировали закрытый перелом, у девятилетней девочки — ушиб, у восьмилетнего мальчика — множественные ссадины и ушибы.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль марки «Приора» на полной скорости врезается в группу людей на переходе и сбивает нескольких из них. Видео было опубликовано в Telegram-канале «SHOT».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / SHOT

До этого на северо-востоке Москвы 12-летний подросток попал под колеса автомобиля. Уточняется, что он перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.

5 мая водитель легковушки сбил женщину с ребенком, двигающихся по пешеходному переходу на северо-западе Москвы. Ребенок находился в коляске в сопровождении няни, которая не получила травм. Пострадавшую госпитализировали с переломом основания черепа. Малыша также доставили в больницу с множественными ушибами.