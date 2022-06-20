Сбивший ребенка водитель автобуса предстанет перед судом

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Развилка Карта всех событий

Перед судом предстанет водитель рейсового автобуса, подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Врадий добавила, что следствие будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения.

Авария, о которой идет речь, произошла 19 июня. Мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков.

После произошедшего водитель скрылся с места происшествия, но в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан.