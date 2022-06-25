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Более 120 тысяч контрактов заключила столица с малым и средним бизнесом с начала года

Александр Афонин
Город
Более 120 тысяч контрактов заключила столица с малым и средним бизнесом с начала года
Фото: Pexels

За первые пять месяцев этого года с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков столицы было заключено более 120 тысяч контрактов. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Число поставщиков на портале превышает 268 тысяч, более 90 процентов из них составляет малый и средний бизнес. За первые пять месяцев 2022 года с ними было заключено 120,5 тысячи контрактов на 20,6 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что портал позволяет проводить закупки для предпринимателей со всей России. Он предоставляет возможность работы с надежными заказчиками и дает гарантированный канал сбыта.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что сервисы на портале поставщиков автоматизируют весь цикл участия в госзакупках. А для обеспечения стабильности и оперативности работы в него были внедрены технологии искусственного интеллекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 266 тысяч столичных предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков. Владимир Ефимов добавил, что между заказчиками и исполнителями было заключено 234 тысячи контрактов общим объемом 36,3 миллиарда рублей.

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