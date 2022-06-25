Новая выставка тактильных макетов появится в павильоне «Макет Москвы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

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В павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ 29 июня начнет работу постоянная выставка тактильных макетов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 25 июня.

— Большой театр, гостиница «Украина», храм Христа Спасителя, Триумфальная арка, Государственный исторический музей и Спасская башня воссозданы с высокой степенью детализации и абсолютной точностью. Гости павильона смогут прикоснуться к истории архитектуры и ощутить текстуру каждой детали, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Глава департамента напомнил, что в начале июня в павильоне был установлен новый бесшовный экран. Благодаря ему картинка макета стала четче, ярче и насыщеннее, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 июня стартовала традиционная офлайн-выставка в павильоне «Макет Москвы», где москвичи могут проголосовать на портале «Активный гражданин» и выбрать проекты — лидеры в своих номинациях. Принять участие в проекте могут объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию в 2021 году.