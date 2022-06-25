Москвичи бьются за звание чемпиона России по пляжному волейболу

Фото: Пресс служба Федерации волейбола города Москвы

Чемпионат России по пляжному волейболу, который проходит в эти дни в центре пляжных видов спорта «Динамо», выходит на финишную прямую.

Вчера завершились групповые турниры в женском и мужском разрядах и определились четвертьфиналисты. Стоит отметить, что игры первого этапа проходили одновременно на пяти площадках комплекса.

Украшением заключительного дня группового турнира стало динамовское дерби с участием настоящих мастеров игры: Бирлова/Лешукова (БК «Динамо» Москва) против Сальмановой/Зайончковской (ВК «Динамо — Водный стадион» Москва). Фавориты Бирлова/Лешукова уступали по ходу игры, но смогли свести в свою пользу обе партии — 2:0.

Прямую путевку в четвертьфинал получили победители своих групп.

В турнире мужских команд — Стояновский/Лешуков (ВК «Факел», Новый Уренгой), Красильников/Семенов (ВК «Факел» Новый Уренгой / ВК «Витязь» Анапа), Бахнарь/Мыськив (ВК ФРПВ Москва), Веретюк/Велично (ВК «Обнинск», Калужская обл.).

Среди женских команд четвертьфиналистами стали: Макрогузова/Холомина (ВК «Динамо» Москва), Бирлова/Лешукова (ВК «Динамо» Москва), Лудкова/Дабижа (ВК «Локомотив» Калининградская обл. / ВК ФРПВ Москва), Лудкова/Дабижа, Ганенко/Фролова (ВК «Динамо» Москва).

Еще по восемь мужских и женских команд продолжают борьбу на турнире.

Всего на столичный этап заявилось 70 команд (44 мужских и 26 женских) с уровнем от профи до студенческих и любительских, причем не только из России, но и из Белоруссии.

Московский этап BetBoom чемпионата России организован Всероссийской федерацией волейбола, Московской федерацией волейбола и Департаментом спорта города Москвы.