Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Москвичи бьются за звание чемпиона России по пляжному волейболу

Александр Шапиро
Спорт
Москвичи бьются за звание чемпиона России по пляжному волейболу
Фото: Пресс служба Федерации волейбола города Москвы

Чемпионат России по пляжному волейболу, который проходит в эти дни в центре пляжных видов спорта «Динамо», выходит на финишную прямую.

Вчера завершились групповые турниры в женском и мужском разрядах и определились четвертьфиналисты. Стоит отметить, что игры первого этапа проходили одновременно на пяти площадках комплекса.

Украшением заключительного дня группового турнира стало динамовское дерби с участием настоящих мастеров игры: Бирлова/Лешукова (БК «Динамо» Москва) против Сальмановой/Зайончковской (ВК «Динамо — Водный стадион» Москва). Фавориты Бирлова/Лешукова уступали по ходу игры, но смогли свести в свою пользу обе партии — 2:0.

Прямую путевку в четвертьфинал получили победители своих групп.

В турнире мужских команд — Стояновский/Лешуков (ВК «Факел», Новый Уренгой), Красильников/Семенов (ВК «Факел» Новый Уренгой / ВК «Витязь» Анапа), Бахнарь/Мыськив (ВК ФРПВ Москва), Веретюк/Велично (ВК «Обнинск», Калужская обл.).

Среди женских команд четвертьфиналистами стали: Макрогузова/Холомина (ВК «Динамо» Москва), Бирлова/Лешукова (ВК «Динамо» Москва), Лудкова/Дабижа (ВК «Локомотив» Калининградская обл. / ВК ФРПВ Москва), Лудкова/Дабижа, Ганенко/Фролова (ВК «Динамо» Москва).

Еще по восемь мужских и женских команд продолжают борьбу на турнире.

Всего на столичный этап заявилось 70 команд (44 мужских и 26 женских) с уровнем от профи до студенческих и любительских, причем не только из России, но и из Белоруссии.

Московский этап BetBoom чемпионата России организован Всероссийской федерацией волейбола, Московской федерацией волейбола и Департаментом спорта города Москвы.

Соревнования волейбол Чемпионаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте