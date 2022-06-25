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Движение транспорта ограничат на западе Москвы с 30 июня

Араз Салехов
Город
Движение транспорта ограничат на западе Москвы с 30 июня
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 5321 Карта всех событий

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в ЗАО с 30 июня. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 30 июня движение ограничат в Проектируемом проезде № 5321 рядом с Рябиновой улицей. Это связано со строительными работами, — говорится в сообщении.

Так, с 30 июня по 25 августа движение будет ограничено в Проектируемом проезде № 5321 от Проектируемого проезда № 5320 до Рябиновой улицы, дом 34а, строение 4. При этом с 26 августа по 15 октября будет перекрыт Проектируемый проезд № 5321 в районе Рябиновой улицы, дом 34а, строение 1.

Наконец, с 16 октября по 25 декабря ограничат движение в Проектируемом проезде № 5321 от Рябиновой улицы, дом 34а, строение 4 до Рябиновой улицы, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что с 25 июня в связи с обновлением трамвайных путей на Таллинской улице движение трамваев изменится по выходным дням и понедельникам.

Так, в эти дни не будут работать маршруты № 10, а трамваи № 30 будут ходить через улицу Кулакова, вместо Таллинской. Вместо трамваев москвичи могут воспользоваться автобусом № 010, который следует по маршруту от улицы Кулакова до метро «Щукинская».

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