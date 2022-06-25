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Дептранс рассказал о способах борьбы с нелегальной торговлей в Москве

Араз Салехов
Город
Дептранс рассказал о способах борьбы с нелегальной торговлей в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

Нелегальные уличные торговцы выбирают места с большим числом пассажиров, чаще всего около станций столичного метро. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Но помните: покупать такой товар — опасно для здоровья. Его качество никак не контролируется, у его продавцов нет даже медкнижек. Такой наспех купленный товар может привести к отравлению, — говорится в сообщении.

Чаще всего нелегально торгуют около станций метро «Теплый Стан», «Курская», «Домодедовская», «Щукинская» и «Выхино». В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что в большинстве своем в нелегальную продажу входят сезонные фрукты, ягоды, табак, одежда и многое другое.

Также стало известно, что в связи с аномальной жарой на ряде станций метро и МЦК начали раздавать питьевую воду. Бесплатно получить воду можно на станциях метро «Выхино», «Студенческая», «Технопарк», «Багратионовская», «Филевский парк», «Кропоткинская», «Улица 1905 года», «Аэропорт», «Речной вокзал», «Кутузовская», «Фили», «Пионерская» и «Улица Скобелевская».

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