Около 250 преображенцев принесли присягу на верность Отечеству в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Около 250 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли участие в военном мероприятии, присягнув Отечеству в Музее Победы. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

Кроме того, участниками события стали представители командования, ветеранских и общественных организаций, а также родные новобранцев. Церемония, как уточняется, состоялась в Зале Славы музея, в котором на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации, получивших эти звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Уже на протяжении 20 лет призывники приносят клятву верности в этом зале. В рамках мероприятия рота почетного караула и образцовый военный оркестр предоставили показательное выступление.

Также в Музее Победы 24 июня прошла акция «Лучи Победы». Данная акция посвящена тем, кто отдал свои жизни за победу в ВОВ.

«Лучи Победы» осветили и МГУ, акция прошла с 22:00 до 00:00. Уточняется, что во время Великой Отечественной войны лучи прожекторов предупреждали людей о приближающихся самолетах противника. Чтобы почтить память погибших на войне защитников Родины, в городе зажигаются такие прожекторы.