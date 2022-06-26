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Столичный библиотекарь порекомендовала детям шесть книг, которые помогут им в развитии

Егор Провоторов
Общество
Столичный библиотекарь порекомендовала детям шесть книг, которые помогут им в развитии
Фото: Pixabay

По выходным сотрудники столичных библиотек рассказывают о детской литературе, которая способна увлечь и ребенка, и взрослого. Библиотекарь Светлана Денисова из центральной библиотеки №21, расположенной в Войковском районе, выбрала шесть книг для дошкольников, учеников средних и старших классов.

Дошкольникам специалист порекомендовала книги «Веселые истории про Хрюшу» Валерия Горбачева и «Енотик находит друзей» Ирины Зартайской. Первая повествует о приключениях непоседливого поросенка, которому не хватает воспитания. Вторая — о маленьком зверьке, который учится дружбе.

Ученикам средних классов Денисова она посоветовала юмористическое произведение «Кошмар в сарае у бабы Вали», которое произвело фурор среди читателей соответствующего возраста. Помимо этого, она порекомендовала читателям портала mos.ru книгу норвежского писателя Ингвалла Свинсоса «Том в горах», которая повествует о любви и сострадании к животным от лица главного героя — кота огромных размеров.

Подросткам библиотекарь рассказала о приключенческом произведении «Двери», каждая из глав которой открывает читателю новую историю. Последней книгой, которую можно прочитать детям старшего возраста, она назвала «Золотое сердце» — увлекательную сказку для подростков.

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