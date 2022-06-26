У метро «Митино» в Москве построили новый многофункциональный центр

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Россия, Москва, Дубравная улица, вл33 Карта всех событий

Неподалеку от метро «Митино» возведен многофункциональный центр с фитнес-центром и супермаркетом, сообщили в субботу, 25 июня, в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столичного региона (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на главу ведомства Игоря Войстратенко.

— На северо-западе Москвы завершено строительство многофункционального центра, где смогут разместиться объекты торговли и спорта, — говорится в публикации на сайте mos.ru.

Уточняется, что трехэтажное коммерческое здание расположено на улице Дубравной. По результатам проверки Мосгосстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии здания проектной документации.

Здание имеет витражный фасад с ассиметричными плиточными вставками. В том числе панорамное остекление служит утилитарным задачам, поскольку оно обеспечит необходимый уровень инсоляции внутренних площадей. Третий этаж спроектирован специально под фитнес-центр. Общая площадь здания, включая подземный уровень — 5,8 тысячи квадратных метров.

В минувшую пятницу, 24 июня, завершилось строительство легкоатлетического манежа для Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Север» в СВАО Москвы.