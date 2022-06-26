Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

У метро «Митино» в Москве построили новый многофункциональный центр

Егор Провоторов
Город
У метро «Митино» в Москве построили новый многофункциональный центр
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Дубравная улица, вл33 Карта всех событий

Неподалеку от метро «Митино» возведен многофункциональный центр с фитнес-центром и супермаркетом, сообщили в субботу, 25 июня, в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столичного региона (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на главу ведомства Игоря Войстратенко.

— На северо-западе Москвы завершено строительство многофункционального центра, где смогут разместиться объекты торговли и спорта, — говорится в публикации на сайте mos.ru.

Уточняется, что трехэтажное коммерческое здание расположено на улице Дубравной. По результатам проверки Мосгосстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии здания проектной документации.

Здание имеет витражный фасад с ассиметричными плиточными вставками. В том числе панорамное остекление служит утилитарным задачам, поскольку оно обеспечит необходимый уровень инсоляции внутренних площадей. Третий этаж спроектирован специально под фитнес-центр. Общая площадь здания, включая подземный уровень — 5,8 тысячи квадратных метров.

В минувшую пятницу, 24 июня, завершилось строительство легкоатлетического манежа для Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Север» в СВАО Москвы.

Район Митино МФЦ Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте