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В ЛНР рассказали об изнасилованиях заложниц завода «Азот» боевиками «Айдара»

Егор Провоторов
В мире
В ЛНР рассказали об изнасилованиях заложниц завода «Азот» боевиками «Айдара»
Фото: depositphotos

Представители украинского националистического батальона «Айдар» насиловали женщин, которых удерживали в заложниках на химическом предприятии «Азот» на территории Северодонецка. Об этом в минувшую субботу, 25 июня, сообщили представители Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По информации луганских силовиков, речь идет о десятках женщин, которые подвергались «регулярным изнасилованиям». В настоящее время они уже находятся в безопасности и вместе со всеми освобожденными на заводе заложниками получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

— Судя по эмоциально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации, — заметил представитель Народной милиции ЛНР в интервью ТАСС.

В минувшую субботу, 25 июня, стало известно, что силы ЛНР при поддержке армии России полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Кроме того, были освобождены пункты Вороново и Сиротино. Отныне вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под контроль республики.

боевики ЛНР заводы
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