Предприниматели в Москве заключили около 200 договоров льготного факторинга

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Столичные предприниматели с начала реализации программы льготного факторинга заключили около 200 соответствующих договоров. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин в среду, 29 июня.

Программа льготного факторинга для представителей малого и среднего бизнеса была создана властями столицы в конце апреля 2022 года. Предприниматели при заключении такого договора имеют право воспользоваться льготной процентной ставкой — 10,75 процента.

— Программа (льготного факторинга — прим. «ВМ») уже продемонстрировала свою эффективность. За два месяца одобрено более 300 заявок на общую сумму 18,7 миллиарда рублей и заключено больше 190 договоров на сумму 12,6 миллиарда рублей. При этом фактическое финансирование по заключенным договорам факторинга составило 4,26 миллиарда рублей, — заявил Фурсин.

Принять участие в программе можно при наличии статуса субъекта МСП и регистрации в качестве налогоплательщика на территории Москвы. Максимальный размер непогашенного финансирования по договорам факторинга на клиента — 100 миллионов рублей. Программа будет действовать до 31 декабря 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 августа предельные размеры при закупке товаров и услуг у малого и среднего бизнеса вырастут с 600 тысяч до 5 и 3 миллионов рублей соответственно. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.