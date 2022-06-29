На станции «Сокольники» БКЛ завершили монтаж эскалаторов

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Россия, Москва, Сокольническая площадь Карта всех событий

Специалисты завершили монтаж эскалаторов на станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Сокольники». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 29 июня.

— Всего на станции «Сокольники» большого кольца метро будет функционировать 16 эскалаторов высотой подъема от 7,4 до 15 метров. Самые длинные из них соединяют кассовый зал вестибюля № 1 с платформой. Пусконаладочные работы на всех эскалаторах планируется завершить до конца лета, — отметил Бочкарев.

У новой станции будет два подземных вестибюля, размещенных под Сокольнической площадью. Через первый можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии метро и пройти к Русаковской улице, через второй — выйти к парку «Сокольники» и на Песочную улицу.

Станция БКЛ посвящена труду метростроителей — на путевых стенах и балконе уже появились стилизованные под фотографии и плакаты 1940–1950-х годов изображения. По словам Бочкарева, на данный момент в обоих вестибюлях ведется облицовка стен и продолжается архитектурная отделка платформенного участка. Декоративные панно уже смонтированы более чем наполовину.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что рабочие также продолжают соединение двух веток. Сейчас они демонтируют стены станции Сокольнической линии в местах сопряжений с пересадками на БКЛ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты запустили тягово-понизительные подстанции (ТПП) на всех четырех станциях восточного участка БКЛ метро.