Сиделка украла у подопечного пенсионера 400 тысяч рублей в Москве

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Сиделка похитила у подопечного пенсионера крупную сумму денег. Об этом в среду, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление о краже денег с банковского счета 91-летнего жителя столицы. Выяснилось, что к преступлению может быть причастна 46-летняя женщина, которая работала у него сиделкой.

По версии правоохранителей, злоумышленница знала пароль от личного кабинета пенсионера в мобильном приложении банка. Таким образом она на протяжении долгого времени переводила себе деньги на карту.

Пожилой мужчина обнаружил пропажу только после отъезда помощницы. Сумма ущерба составила примерно 400 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую во Владимирской области. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне, 28 июня, стало известно о том, что еще одна пенсионерка стала жертвой злоумышленника: тот обокрал женщину, прикинувшись комнатосъемщиком.