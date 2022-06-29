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Музей Победы представил программу ко Дню семьи, любви и верности

Георгий Соланович
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Музей Победы представил программу ко Дню семьи, любви и верности
Фото: shutterstock
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатная праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, пройдет в Музее Победы 8 июля. Многодетные семьи из Москвы и области — участники проекта «Ромашка Победы. Семейная история войны» — расскажут посетителям о своих семейных реликвиях, сообщили в пресс-службе музея.

Так, например, 8 июля будет рассказана история Героя Советского Союза Михаила Николаевича Любименко. Его родственники поведают о судьбе героя, а также зачитают главы биографической книги о Любименко. Помимо этого, с приветственным словом выступит режиссер Константин Харалампидис.

— Кроме того, для гостей пройдет мастер-класс, во время которого можно будет изготовить сувенир в виде символа Дня любви, семьи и верности — ромашки. Всех желающих также приглашают на практикум по созданию домашнего спектакля. Гости узнают об актерской школе, о ролях в кино и театре, а также смогут погрузиться в профессию актера. Посетителей музея также приглашают на специальный кинопоказ фильма Карена Шахназарова «Американская дочь», — говорится в сообщении музея.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об официальном установлении Дня семьи, любви и верности в России 8 июля.

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