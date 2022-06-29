Более 47 тысяч нарушений правил остановки и стоянки зафиксировано с начала года в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала года зафиксировано более 47 тысяч нарушений правил остановки и стоянки. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Самыми частыми нарушениями становились остановка или стоянка около пешеходного перехода и на расстоянии ближе пяти метров перед ним, а также на тротуарах или остановках общественного транспорта и такси.

— Реже водители парковались в местах, отведенных для транспортных средств, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Также в ГАИ добавили, что в этом году наименьшее количество нарушений было связано с остановкой или стоянкой на перекрестках.

28 июня сообщалось, что в Москве с начала года выдано более 186 тысяч водительских удостоверений.