Более 47 тысяч нарушений правил остановки и стоянки зафиксировано с начала года в Москве
С начала года зафиксировано более 47 тысяч нарушений правил остановки и стоянки. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Самыми частыми нарушениями становились остановка или стоянка около пешеходного перехода и на расстоянии ближе пяти метров перед ним, а также на тротуарах или остановках общественного транспорта и такси.
— Реже водители парковались в местах, отведенных для транспортных средств, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, — отметили в пресс-службе ГИБДД.
Также в ГАИ добавили, что в этом году наименьшее количество нарушений было связано с остановкой или стоянкой на перекрестках.
28 июня сообщалось, что в Москве с начала года выдано более 186 тысяч водительских удостоверений.