Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 47 тысяч нарушений правил остановки и стоянки зафиксировано с начала года в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Более 47 тысяч нарушений правил остановки и стоянки зафиксировано с начала года в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала года зафиксировано более 47 тысяч нарушений правил остановки и стоянки. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Самыми частыми нарушениями становились остановка или стоянка около пешеходного перехода и на расстоянии ближе пяти метров перед ним, а также на тротуарах или остановках общественного транспорта и такси.

— Реже водители парковались в местах, отведенных для транспортных средств, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Также в ГАИ добавили, что в этом году наименьшее количество нарушений было связано с остановкой или стоянкой на перекрестках.

28 июня сообщалось, что в Москве с начала года выдано более 186 тысяч водительских удостоверений.

Транспорт Автомобили ГИБДД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Это особое ощущение детства

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Белые розы для Юры

Наталья Кремнева
Наталья Кремнева

Любимое дело приносит прибыль

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Александр Лосото
Александр Лосото

Стоит ли хлопать дверью

Александра Александрова
Александра Александрова

Лето проведем с пользой

Никита Миронов
Никита Миронов

Нет повода не выспаться

Все мнения
О проекте