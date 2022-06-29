Неизвестные избили совладельца сети ресторанов «Тапчан» Тамерлана Урусова и похитили 700 тысяч евро
Россия, Москва, Звенигородское шоссе, 18/20к1 Карта всех событий
На предпринимателя и совладельца сети ресторанов «Тапчан» Тамерлана Урусова напали. Об этом в среду, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Все произошло в заведении по адресу Звенигородское шоссе, 18/20, корпус 1. По словам собеседника «ВМ», у мужчины произошел конфликт с арендодателями, и те избили его в ходе ссоры.
После инцидента Урусов обнаружил пропажу в размере 700 тысяч евро (около 40 миллионов рублей — прим. «ВМ»).
По данному факту в настоящее время проводится проверка.
Накануне, 28 июня, сообщалось о том, что вооруженный преступник напал на пассажира автобуса на юго-востоке Москвы.