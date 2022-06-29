Лучшие парки для прогулок с детьми определят в проекте «Активный гражданин»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучшие парки для прогулок с детьми. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Проголосовать можно за одну из восьми столичных зон отдыха либо предложить свой вариант. Голосование проходит в рамках нового спецпроекта «Лето активного гражданина».

В соревновании участвует Парк Горького, где находится площадка «Салют» с самым большим игровым комплексом России.

Отдать голос можно за детскую площадку в саду «Эрмитаж». Она придется по нраву тем, кто увлекается астрономией. В саду располагается комплекс «Планетариум», купол которого одновременно выступает и скалодромом, и пособием для изучения созвездий Северного полушария.

Также в списке претендентов площадка «Аэродром» в парке «Ходынское поле». Маленькие дети играют здесь на горках и батутах, а старшие ребята могут воспользоваться профессиональным скейт-парком.

Помимо этого, в голосовании принимает участие ВДНХ. Здесь находятся игровые площадки «Космос» и «Нефтеград». Гости могут попрыгать на батуте, покачаться на качелях, а также познакомиться с полным циклом работы нефтегазовой компании.

На игровой площадке «Космос» есть модели грузового космического корабля «Прогресс», ракеты-носителя «Восток» и макет планеты Земля.

Также можно отдать голос за интерактивную площадку в Таганском детском парке имени Н. Н. Прямикова. Игровыми элементами здесь выступают Винт Архимеда, весы, чаши и водоотводные каналы. Так юные гости могут изучить законы физики.

Также участники проекта «Активный гражданин» могут отдать предпочтение игровому комплексу «Лазалия» в Бабушкинском парке, инклюзивной площадке «Изумрудный город» в Сокольниках и площадке «Стройка» в Нескучном саду.

Голосования проекта будут открывать в течение ближайших двух месяцев, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Участники специального проекта «Лето активного гражданина» также смогут выбрать лучшие веломаршруты в столичных парках.