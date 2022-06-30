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Глава МИД Норвегии: Осло не нарушает договор о Шпицбергене

Георгий Соланович
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Глава МИД Норвегии: Осло не нарушает договор о Шпицбергене
Фото: Bjoertvedt

Норвегия, не пропуская российские грузы на Шпицберген, не нарушает договор об острове и не пытается специально создать препятствия РФ. Об этом сообщила глава МИД скандинавской страны Анникен Хюитфельдт.

— Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене. (Решение не пропускать грузы РФ на остров — прим. «ВМ») продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии, — цитирует Хюитфельдт ТАСС.

29 июня временную поверенную в делах Норвегии в РФ вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД). Ей было заявлено о недопустимости блокировки грузов на Шпицберген. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что недружественные действия Норвегии в отношении России могут привести к соответствующим ответным мерам.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Отмечается, что запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь». Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.

Норвегия Россия Шпицберген
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