Водитель сбил пешехода на самокате в центре Москвы. Видео
Водитель сбил пешехода на самокате в центре столицы. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел на Новой Басманной улице около дома 2/1. Автомобиль наехал на человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города.
В дептрансе напомнили, что перед выходом на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом.
Накануне, 29 июня, в центре столицы произошло еще одно ДТП — на пересечении улицы Хамовнический Вал и Комсомольского проспекта столкнулись два автомобиля.