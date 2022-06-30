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Водитель сбил пешехода на самокате в центре Москвы. Видео

Елена Самойлова
Происшествия
Водитель сбил пешехода на самокате в центре Москвы. Видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Новая Басманная улица, 2/1с1 Карта всех событий

Водитель сбил пешехода на самокате в центре столицы. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на Новой Басманной улице около дома 2/1. Автомобиль наехал на человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

В дептрансе напомнили, что перед выходом на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом.

Накануне, 29 июня, в центре столицы произошло еще одно ДТП — на пересечении улицы Хамовнический Вал и Комсомольского проспекта столкнулись два автомобиля.

Автомобили Водители самокат
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