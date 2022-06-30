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Народный календарь. Как вести себя 1 июля, чтобы добиться успеха в личной жизни и работе

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Как вести себя 1 июля, чтобы добиться успеха в личной жизни и работе
Кадр из сериала «Офис» / 2005 год

В народном календаре 1 июля — Ярилин день, Макушка лета, день Федула. По народным приметам этот день отличается палящим солнцем. Он всем дням день, единственный и неповторимый.

В этот день нельзя жаловаться окружающим на жизнь. Следует первый день июля провести в хорошем настроении, чтобы вам дальше сопутствовал успех в личной жизни и в работе.

1 июля нельзя тратить много денег на пустяки. К таким расходам относили пищу, а также другие материальные припасы или ресурсы. Нередко хозяева проводили всеобщую инвентаризацию, чтобы понять, на какие резервы в будущем они могут рассчитывать. Лучше хотя бы в течение праздника сэкономить. Ярило увидит вашу размеренность и принесет еще больше денег, удачи и благополучия.

В этот день нельзя жаловаться окружающим на жизнь. Следует первый день июля провести в хорошем настроении, чтобы вам дальше сопутствовал успех в личной жизни и в работе.

Не следует в этот день хвалиться. В этот день не преувеличивайте свои заслуги перед близкими.

Приметы погоды:

Если вороны под тучи взвиваются, жди ненастья.

Паук вышел из гнезда и сплел новую паутину — к хорошей погоде.

Лягушки беспокойно себя ведут перед дождем.

Дорожная пыль маленькими смерчами поднимается — к грозе.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как вести себя 1 июля, чтобы добиться успеха в личной жизни и работе

Именины отмечают: Александр, Василий, Леонтий, Сергей.

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