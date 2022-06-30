Народный календарь. Как вести себя 1 июля, чтобы добиться успеха в личной жизни и работе
В народном календаре 1 июля — Ярилин день, Макушка лета, день Федула. По народным приметам этот день отличается палящим солнцем. Он всем дням день, единственный и неповторимый.
В этот день нельзя жаловаться окружающим на жизнь. Следует первый день июля провести в хорошем настроении, чтобы вам дальше сопутствовал успех в личной жизни и в работе.
1 июля нельзя тратить много денег на пустяки. К таким расходам относили пищу, а также другие материальные припасы или ресурсы. Нередко хозяева проводили всеобщую инвентаризацию, чтобы понять, на какие резервы в будущем они могут рассчитывать. Лучше хотя бы в течение праздника сэкономить. Ярило увидит вашу размеренность и принесет еще больше денег, удачи и благополучия.
В этот день нельзя жаловаться окружающим на жизнь. Следует первый день июля провести в хорошем настроении, чтобы вам дальше сопутствовал успех в личной жизни и в работе.
Не следует в этот день хвалиться. В этот день не преувеличивайте свои заслуги перед близкими.
Приметы погоды:
Если вороны под тучи взвиваются, жди ненастья.
Паук вышел из гнезда и сплел новую паутину — к хорошей погоде.
Лягушки беспокойно себя ведут перед дождем.
Дорожная пыль маленькими смерчами поднимается — к грозе.
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Именины отмечают: Александр, Василий, Леонтий, Сергей.