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Депутат бундестага связал всплеск русофобии в ФРГ с нагнетанием в СМИ

Георгий Соланович
В мире
Депутат бундестага связал всплеск русофобии в ФРГ с нагнетанием в СМИ
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Всплеск русофобии в Германии напрямую связан с политикой Берлина и нагнетанием в проправительственных СМИ. Такое мнение выразил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.

— Эти всплески русофобии, конечно, связаны с проводимой актуальной политикой и с нагнетанием через проправительственные СМИ, — заявил Шмидт.

Он также добавил, что дискриминация русских немцев и русскоязычной диаспоры в Германии в целом — внутриполитическое явление. Тем не менее процесс культурного обмена между государствами должен оставаться вне политики, считает Шмидт.

В этом ключе депутат пожелал немецким политикам «здравомыслия», так как навязывание политической повестки в быту неприемлемо, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Германии создали некоммерческую организацию, которая будет заниматься проблемой дискриминации граждан России. Так, в созданном НКО россиянам, которые столкнулись с проблемами и агрессией, будут оказывать юридическую помощь.

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