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Число рабочих мест выросло в Москве

Антон Махов
Город
Число рабочих мест выросло в Москве
Фото: Pexels

Общее число рабочих мест в Москве выросло на четыре процента с 2017 года. Оно увеличилось на 288 тысяч и преодолело отметку восемь миллионов. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По данным внебюджетных фондов, больше всего за этот период увеличилось число специалистов в ИТ-секторе — на 30 процентов, или на 143 тысячи человек, и в строительстве — на 15 процентов, или на 76 тысяч человек. При этом почти 40 процентов всех рабочих мест было сосредоточено в торговле, науке и финансах, — уточнил Ефимов.

Помимо этого, за четыре года наблюдается сокращение числа рабочих мест. Семь процентов в государственном управлении, четыре — в финансовом секторе и один процент — в торговле, уточнил заммэра.

Также он заявил, что рост численности сотрудников подкрепляется динамикой оплаты труда. С 2017 года зарплаты росли главным образом в сфере социальных услуг, здравоохранения, информационных технологий, торговли, административной деятельности и госуправления, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно Ефимов рассказал, что за период с января по апрель 2022 года предприятия машиностроительной отрасли Москвы выпустили на 77,4 процента больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

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