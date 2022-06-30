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Mirror: Президент Шри-Ланки направил Путину обращение с просьбой о поставках нефти

Полина Долганова
В мире
Mirror: Президент Шри-Ланки направил Путину обращение с просьбой о поставках нефти
Фото: EPA

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил главе Российской Федерации Владимиру Путину письмо с просьбой наладить сотрудничество в области нефтяных поставок. Об этом в четверг, 30 июня, пишет газета The Daily Mirror со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, президенты планируют провести телефонный разговор в ближайшие дни. В ходе беседы политики рассмотрят возможный визит Раджапаксы в российскую столицу, передает ТАСС.

До этого политолог Наталия Елисеева рассказала, как нефтяное эмбарго ударит по странам Европы. В первую очередь она подчеркнула, что реальный отказ от российской нефти может привести к значительному росту цен в странах Европы. При этом одним из вариантов выхода из положения для Европы могут быть поставки из Индии. Однако Индия сама закупает нефть у России, уточнила специалист.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, спрос на сырье есть и в Азии, и в Европе.

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